Corea del Nord: Consiglio conferma sanzioni a persone ed entità di Pyongyang

- Il Consiglio degli Affari esteri ha riesaminato l'elenco autonomo delle persone ed entità soggette a misure restrittive nel quadro del regime di sanzioni nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e ha confermato le sanzioni in vigore, che consistono nel divieto di viaggio e nel congelamento dei beni, nei confronti delle persone ed entità inserite nella lista. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Queste persone ed entità sono soggette a sanzioni per aver contribuito ai programmi della Rpdc legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o per aver eluso le sanzioni. Le persone inserite autonomamente dall'Ue nell'elenco sono in tutto 57. Nell'ambito del proprio regime di sanzioni, l'Ue ha inoltre congelato i beni di 9 entità e ha anche recepito tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu, che impongono sanzioni nei confronti di 80 persone e 75 entità attualmente inserite negli elenchi delle Nazioni Unite. (segue) (Beb)