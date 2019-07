Corea del Nord: Consiglio conferma sanzioni a persone ed entità di Pyongyang (2)

- Il Consiglio specifica che le sanzioni dell'Ue nei confronti della Rpdc sono le più severe mai imposte a un paese e sono state adottate in risposta alle attività di sviluppo di armi nucleari e di missili balistici, condotte dalla Repubblica, che violano numerose risoluzioni dell'Unsc. L'Ue non solo recepisce le sanzioni imposte dall'Onu, ma ha anche un proprio regime autonomo di sanzioni nei confronti della Repubblica, il quale integra e rafforza le sanzioni adottate dalle Nazioni Unite. L'Ue ha manifestato a più riprese la sua profonda convinzione che una pace duratura e la denuclearizzazione della penisola coreana debbano essere raggiunte con mezzi pacifici e che il processo diplomatico debba continuare, in quanto unica via per realizzare questo obiettivo. Il fine ultimo, condiviso dall'intera comunità internazionale ed espresso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, resta la denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile della penisola coreana. (Beb)