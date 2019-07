Marocco: governo esaminerà nuova procedura penale nel prossimo Consiglio dei ministri

- Il Consiglio dei ministri a Rabat esaminerà venerdì 19 luglio i nuovi orientamenti del progetto di legge sulla procedura penale. Secondo il sito web d’informazione “Le 360”, il governo dovrà vagliare quindi tre progetti di decreti: il primo riguarda i metodi di controllo e repressione dei reati nel campo della pianificazione urbana e della costruzione; il secondo definisce le condizioni e le procedure per l'assunzione di agenti di polizia e la registrazione dei reati; il terzo progetto di decreto riguarda l'applicazione delle disposizioni relative alla procedura per la concessione di autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti e macerie. (Mar)