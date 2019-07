Mauritania: scarcerato il giornalista Ould Wedia

- La procura di Nouakchott ha ordinato la scarcerazione del giornalista Ahmed Ould Wedia dopo che quest'ultimo è comparso davanti al procuratore per la seconda volta in una settimana. Il giornalista era stato arrestato il 3 luglio dalla polizia, che aveva impedito al suo avvocato di incontrarlo per cinque giorni. Proseguono comunque le indagini nei confronti dell’uomo. Le autorità mauritane non hanno spiegato il motivo dell’arresto, anche se il giornalista è molto attivo tra le fila dell’opposizione islamica del partito Tawasul. (Res)