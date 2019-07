Senegal-Mauritania: Nouakchott raddoppia gli agnelli da esportare per la Festa del sacrificio

- Il Senegal ha chiesto ieri alle autorità della Mauritania di raddoppiare il numero degli agnelli da importare in occasione della Festa islamica del sacrificio (Eid al Adha) che si terrà ad agosto. Il numero degli agnelli che saranno importati in Senegal quest’anno sarà di 81 mila. Sono necessari 26 mila agnelli mauritani solo per la capitale Dakar. Lo scorso anno gli agnelli importati dalla Mauritania in Senegal erano stati 40 mila. (Res)