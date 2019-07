Lega: Lezzi a Salvini, Parlamento non è un accessorio, italiani non devono essere presi in giro

- Gli "italiani non devono essere presi in giro. Il Parlamento non può essere trattato come se fosse un accessorio, ed è un atto di fragilità e di debolezza da parte del ministro dell'Interno dire di avere altro da fare, e non andare a riferire" in Aula "su una questione che comunque potrebbe essere anche molto grave": così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ospite di "Agorà Estate", su Rai 3, in merito a Matteo Salvini e ai presunti fondi russi alla Lega.(Rin)