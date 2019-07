Autonomia: Lezzi, facciamo le cose per bene, no a ulteriori squilibri

- Durante "l'ultima riunione sulla questione dell'Autonomia, ho avuto il dubbio inverso. E mi chiedo, la Lega la vuole davvero l'Autonomia?": così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ad "Agorà Estate", su Rai 3. "Facciamo le cose per bene, a testa bassa, lavoriamo per il benessere di tutti i cittadini senza creare ulteriori squilibri", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo e rappresentante del Movimento cinque stelle. (Rin)