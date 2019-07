Immigrazione: Ue, scetticismo della Germania sulla proposta italiana

- Al Consiglio Affari esteri dell'Ue (Cae), tenuto a Bruxelles nella giornata di ieri 15 luglio, la Germania ha accolto con scetticismo la proposta dell'Italia per la gestione della questione migratoria. È quanto riferito dall'emittente televisiva tedesca “Zdf”. Al Cae, il sottosegretario agli Esteri con delega agli Affari europei tedesco, Michael Roth, ha affermato di non credere che “soluzioni che non prevedano un'azione immediata possano far compiere progressi sostanziali all'Ue nella situazione attuale” della questione dell'immigrazione. Secondo Roth, per far fronte al problema in maniera efficace, è necessario “un meccanismo immediato, solidale e umanitario”.(Geb)