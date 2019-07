Italia: la Germania restituirà il “Vaso di fiori” agli Uffizi dopo 75 anni il 19 luglio

- Dopo 75 anni, torna alla Galleria palatina di Palazzo Pitti, parte del polo museale degli Uffizi di Firenze, il “Vaso di fiori”, dipinto del pittore olandese Jan van Huysum (1682-1749), trafugato dalla Wehrmacht nel 1944 e successivamente entrato in possesso di una famiglia tedesca che aveva costantemente respinto le richieste di restituzione avanzate dall'Italia. È quanto reso noto dal ministero per i Beni e le attività culturali con un comunicato diffuso nella giornata di ieri, 15 luglio. Il 19 luglio prossimo, il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, sarò a Firenze per consegnare il “Vaso di fiori” nel corso di una cerimonia a Palazzo Pitti cui prenderanno parte anche il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli. Saranno, inoltre, presenti il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, e il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. All'inizio dell'anno, riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, era stato proprio Schmidt a chiedere al governo tedesco di “fare tutto il possibile per la restituzione” del “Vaso di fiori”, poiché era “ovvio” che fosse stato trafugato dalla Wehrmacht. Come segno di protesta, Schmidt aveva esposto nella Galleria palatina una copia fotografica in bianco e nero dell'opera di van Huysum, con la scritta “Rubato!” in italiano, tedesco e inglese. Allora, il direttore degli Uffizi aveva affermato che la fotografia sarebbe stata rimossa soltanto quando il “Vaso di fiori” fosse tornato alla Galleria palatina. (Geb)