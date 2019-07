Sicurezza: Viminale, inviata circolare a tutti i prefetti su presenza campi rom

- Come annunciato, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato una circolare indirizzata a tutti i prefetti per chiedere una relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e caminanti. L’obiettivo è verificare la presenza di realtà abusive per predisporre un piano di sgomberi. Il Viminale si aspetta di avere il quadro definito della situazione entro due settimane. Lo rende noto il dicastero dell'Interno. (Com)