Cina: approvati 69 miliardi di dollari di investimenti fissi nel primo semestre

- La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha approvato 94 progetti di investimenti fissi (Fai) – capitale speso per infrastrutture, proprietà, macchinari e altri beni materiali – per un totale di 471,5 miliardi di yuan (circa 69 miliardi di dollari) nella prima metà dell'anno. Lo hanno mostrato i dati ufficiali pubblicati oggi dalla Ndrc. "I progetti riguardavano principalmente l'energia, i trasporti e le industrie ad alta tecnologia", ha precisato Meng Wei, portavoce della Commissione. La crescita degli investimenti per gli acquisti di beni durevoli è rimasta sostanzialmente stabile nei primi sei mesi dell'anno, del 5,8 per cento su base annua, ma gli investimenti nella produzione high-tech sono aumentati del 10,4 per cento, 4,6 punti percentuali in più rispetto al totale, mentre gli investimenti nei servizi ad alta tecnologia hanno registrato una crescita superiore al 13,5 per cento rispetto alla media. (Cip)