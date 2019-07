Cina: consumo energia elettrica aumentato del cinque per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità della Cina è aumentato del cinque per cento su base annua nella prima metà del 2019, secondo quanto dichiarato oggi dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc)."Il consumo totale di energia ha segnato 3.400 miliardi di chilowattora nei primi sei mesi dell'anno", secondo Meng Wei, portavoce della Ndrc. Nello specifico, l'utilizzo di energia da parte dell'industria secondaria è aumentato del 3,1 per cento e quello dell'industria terziaria del 9,4 per cento. Circa 28 province hanno registrato una crescita del consumo di elettricità, superiore al dieci per cento in tre regioni. "Solo a giugno, il consumo di energia del paese è cresciuto del 5,5 per cento su base annua, 3,2 punti percentuali in più rispetto a maggio", ha detto Meng. I dati Ndrc hanno anche mostrato che la produzione di energia in Cina è cresciuta del 3,3 per cento su base annua, 0,9 punti percentuali in meno rispetto a quella registrata nel primo trimestre. La generazione di energia nucleare è aumentata del 23,1 per cento, quella idroelettrica dell'11,8 per cento e quella solare dell'11,2 per cento. La produzione di energia a giugno è cresciuta del 2,8 per cento su base annua, 2,6 punti percentuali in più rispetto a quella registrata a maggio. (Cip)