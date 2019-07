Yemen: Mohamed bin Zayed, “paese strategico per la sicurezza araba”

- Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vicecomandante delle Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato che “preservare la sicurezza e la stabilità dello Yemen e sostenere la sua gente sono parte dei pilastri consolidati della politica degli Emirati Arabi Uniti sin dai tempi del defunto padre fondatore emiratino, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan”. Il principe, citato dall’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”, ha aggiunto che “lo Yemen è di importanza strategica per quanto riguarda la sicurezza araba”. Parlando ieri mentre riceveva Sultan Al Burkani, presidente del Parlamento yemenita, ad Al Bahr Palace, il principe Mohamed ha sottolineato che gli Emirati Arabi Uniti “continueranno i loro sforzi fino a quando la pace non avrà prevalso in tutto lo Yemen e le legittime istituzioni avranno ripreso i loro doveri in un'atmosfera di sicurezza e stabilità”. (Res)