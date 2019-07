Yemen: abbattuti due droni lanciati dagli Houthi

- Il colonnello Turki al Malki, portavoce della Coalizione militare a guida saudita in Yemen, ha annunciato che le sue forze hanno intercettato e abbattuto ieri sera due droni senza pilota, lanciati dalla milizia Houthi che controlla Sana'a, verso obiettivi civili nella città di Khamis Mushait, in Arabia Saudita. Secondo l’agenzia di stampa saudita ufficiale “Spa”, l’abbattimento dei velivoli ostili ha causato la caduta di schegge e detriti in un quartiere residenziale, con conseguenti danni minori a un edificio residenziale e alcuni veicoli, senza provocare la perdita di vite umane. (Res)