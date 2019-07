Cina: commercio provincia di Hunan con paesi Bri aumentato del 53,6 per cento nel primo semestre (2)

- A giugno, il valore ha superato i 40 miliardi di yuan (5,8 miliardi di dollari), in crescita del 61,6 per cento su base annua. Secondo le autorità doganali di Changsha, il buono stato dell'economia nazionale nella prima metà di quest'anno ha fornito un forte sostegno allo sviluppo del commercio estero della provincia. Hong Kong è rimasta il principale partner commerciale di Hunan nei primi sei mesi, con un aumento del valore commerciale del 64,1 per cento a 27,35 miliardi di yuan (3,97 miliardi di dollari); mentre il commercio tra la provincia e l'Unione europea ha registrato 27,13 miliardi di yuan (3,94 miliardi di dollari), in crescita del 62,3 per cento su base annua. La provincia ha visto il suo periodo migliore nell'ambito del commercio con l'Africa, con un aumento del 45,6 per cento su base annua a 11,18 miliardi di yuan (1.63 miliardi di dollari). (Cip)