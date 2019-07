Filippine: Duterte valuta taglio relazioni diplomatiche con l’Islanda per l’indagine Onu

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, sta “seriamente considerando” il taglio delle relazioni diplomatiche di Manila con l’Islanda, paese che ha promosso una risoluzione delle Nazioni Unite per indagare sulle uccisioni extra-giudiziali della guerra alla droga intrapresa dal governo filippino. Il portavoce del governo filippino, Salvador Panelo, ha dichiarato ai giornalisti ieri sera che la risoluzione adottata la scorsa settimana dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite evidenzia come “le potenze occidentali si facciano beffa del nostro esercizio sovrano di proteggere le persone dalla piaga delle droghe”. Panelo ha aggiunto che il presidente sta valutando di troncare le relazioni con l’Islanda per aver “dato il via alla risoluzione”, che il portavoce ha definito “grottescamente faziosa, oltraggiosamente miope, e malevolmente parziale”. A favore del taglio delle relazioni con l’Islanda si sono espressi anche alleati del presidente come la senatrice Imee Marcos. (segue) (Fim)