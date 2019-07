Corea del Sud-Giappone: crisi diplomatica, Moon incontrerà leader partiti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di cinque partiti politici della Corea del Sud, Moon Jae-in, hanno acconsentito oggi a incontrare il presidente Moon Jae-in questa settimana, per discutere la crisi diplomatica in atto con il Giappone e altre questioni politiche prioritarie. L’incontro è stato fissato per giovedì prossimo, dalle ore 16.00 alle 18.00. “I cinque partiti hanno concordato di condurre sforzi bipartisan per minimizzare l’impatto sull’economia coreana dei vincoli alle esportazioni giapponesi, e per risolvere la questione nel minor tempo possibile, date le tensioni commerciali senza precedenti tra i due paesi”, ha dichiarato alla stampa un parlamentare del Partito democratico di Moon, Yun Ho-jong. L’incontro di giovedì si aprirà con un resoconto del governo in merito alla crisi. L’incontro di Moon con i leader dei partiti politici sarà il primo nel suo genere da marzo 2018. (segue) (Git)