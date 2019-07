Corea del Sud-Giappone: crisi diplomatica, Moon incontrerà leader partiti politici (2)

- Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, è tornato a contestare la decisione del Giappone di imporre vincoli ad alcune delle proprie esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud, ed ha avvertito che tale tattica rischia di rivelarsi controproducente per Tokyo sul piano economico. Durante un incontro presso la sede della presidenza, nel pomeriggio di ieri, Moon ha dichiarato che i controlli alle esportazioni vanno “in senso contrario rispetto alla storia di sviluppo delle relazioni bilaterali”. Moon ha chiesto ancora una volta la revoca immediata delle misure varate dal Giappone che, ha avvertito il capo dello Stato, “distruggono il quadro della cooperazione economica Corea del Sud-Giappone accumulato in oltre mezzo secolo”. Moon ha respinto la posizione ufficiale del Giappone, secondo cui i controlli sono legati al contrabbando di parte delle merci dalla Corea del Sud alla Corea del Nord: Seul, ha detto il presidente, attua con rigore il regime sanzionatorio imposto dall’Onu a Pyongyang. Moon è infine tornato a chiedere un confronto per risolvere il tema delle sentenze ai danni delle aziende giapponesi per le pratiche di lavoro forzato durante la Seconda guerra mondiale. (segue) (Git)