Singapore: Fmi taglia previsioni crescita economica per il 2019 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni economisti consultati dal Jcer hanno anche espresso il timore di un ulteriore inasprimento delle tensioni commerciali. Amonthep Chawla di Cimb Thai Bank ha avvertito ad esempio che una intensificazione del conflitto commerciale potrebbe “evolvere in un conflitto valutario, o in una guerra tecnologica”. Uno scenario simile “costringerebbe gli investitori thailandesi a una presa di posizione tra Stati Uniti o Cina”. Il sondaggio effettuato dal Jcer e da Nikkei ha chiesto espressamente agli economisti di valutare gli effetti già concretizzatisi e ancora emergenti del conflitto commerciale Usa-Cina. Un rallentamento delle esportazioni, specie quelle dirette verso la Cina, è stato segnalato da gran parte degli esperti dei cinque paesi Asean. Questi ultimi hanno anche indicato una generale tendenza alla rilocazione dei siti di produzione manifatturiera dalla Cina ai paesi del Sud-est asiatico. Dal sondaggio sono emerse anche differenze tra le singole economie Asean in termini di impatto del conflitto commerciale. Un calo del prezzo dell’olio di palma e di altre materie prime ha gravato ad esempio sull’economia indonesiana. (segue) (Fim)