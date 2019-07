Singapore: Fmi taglia previsioni crescita economica per il 2019 (7)

- Per quanto riguarda Malesia e Filippine, invece, gli effetti del conflitto commerciale tra Usa e Cina sono stati avvertiti soprattutto sotto forma di minor fiducia e maggiore cautela degli investitori. Singapore sconta sin dalla fine dello scorso anno una crisi della manifattura e dell’occupazione in quel settore dell’economia. La Thailandia, infine, teme un calo della spesa dei turisti in visita al paese. In tutti i paesi della regione, le tensioni commerciali contribuiscono a un rallentamento delle esportazioni, a una deviazione dei flussi commerciali consolidati, a un riposizionamento della produzione e ad un generico calo delle prospettive di crescita economica. (Fim)