Cina: Xinjiang, approvata costruzione di un nuovo aeroporto nella contea di Yutian (2)

- "La costruzione dell'aeroporto promuoverà la crescita sociale ed economica locale e stimolerà lo sviluppo delle risorse turistiche", si legge nella nota. L'aeroporto civile è progettato per gestire un volume annuale di 180 mila passeggeri e 400 tonnellate di merci. L'aeroporto avrà una pista di 3.200 metri, un terminal di tremila metri quadri, sei piazzole e strutture per il controllo del traffico aereo, elettricità e rifornimenti di carburante e antincendio. La contea di Yutian, all'estremità meridionale del deserto del Taklamakan, è un importante punto di sosta lungo l'antica Via della seta. La contea si trova a 1.300 chilometri dalla capitale regionale Urumqi. (Cip)