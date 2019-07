Giappone: aziende ricorreranno a telelavoro per alleviare traffico durante Olimpiadi 2020 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Takeda è stato accusato di corruzione nell’ambito dell’una indagine a guida francese sulle presunte frodi commesse da Tokyo durante la campagna per ospitare le Olimpiadi Estive del 2020. Tokyo è stata selezionata nel settembre 2013 per ospitare l’evento, che si terrà dal 24 luglio al 3 agosto 2020. Stando al quotidiano francese “Le Monde”, Takeda è stato incriminato lo scorso 10 dicembre. Gli investigatori sostengono che Takeda abbia autorizzato il versamento di tangenti ai membri africani del Comitato olimpico internazionale (Cio) per ottenere la selezione della candidatura di Tokyo. Le prime indiscrezioni di stampa in merito a presunti trasferimenti di denaro sospetti da parte del comitato per Tokyo 2020 risalgono a maggio 2016; i versamenti sarebbero andati a una società di consulenza di Singapore, Black Tidings, poco prima della vittoria della candidatura olimpica di Tokyo. (Git)