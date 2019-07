Imprese: Huawei investirà 3,1 miliardi di dollari in Italia nei prossimi tre anni

- Il colosso cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni, Huawei Technologies, investirà 3,1 miliardi di dollari in Italia nei prossimi tre anni. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Huawei Italia, Thomas Miao, aggiungendo che il piano di investimenti consentirà di creare mille nuovi posti di lavoro diretti nel periodo 2019-2021. Secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il piano consisterebbe in circa 1,2 miliardi di dollari investiti in operazioni e marketing e 1,9 miliardi di dollari in forniture dirette, mentre altri 52 milioni di dollari sarebbero aggiunti per attività di ricerca e sviluppo. "Parliamo di due paesi sinergici: l'Italia ha bisogno della Cina, e viceversa, e io sono molto ottimista dal punto di vista del business", ha detto Miao ai media. L'ad ha anche invitato l'Italia a fare un uso "trasparente, efficiente ed equo" del potenziale legato allo sviluppo delle reti 5G. (segue) (Cip)