Imprese: Huawei investirà 3,1 miliardi di dollari in Italia nei prossimi tre anni (2)

- L'amministratore delegato di Huawei Italia ha chiesto che le nuove regole siano corrette "per tutti i fornitori" e non si applichino solo ai fornitori extraeuropei. "La tecnologia 5G è molto importante", ha affermato Miao. L'ad ha aggiunto che la nuova "golden power" per il 5G dovrebbe essere neutre e "applicabili a tutti, per essere sicuri che - dal primo giorno - avremo un'infrastruttura sicura e affidabile, dal momento che il paese deve essere pronto prima del lancio". Huawei opera in italia dal 2004, e vi impiega ad oggi circa 850 persone; l'azienda ha inaugurato la sua nuova sede a Milano all'inizio di quest'anno. Nei suoi 15 anni di attività, ha aperto quattro centri di innovazione in collaborazione con operatori Ict italiani e un Joint Innovation Center per Smart & Safe City in collaborazione con il governo regionale della Sardegna e il suo Centro di studi avanzati, ricerca e sviluppo (Crs4). Huawei è la più grande delle cinque società globali che attualmente vendono apparecchiature e sistemi 5G: le altre sono Zte, Nokia, Ericsson e Samsung. (Cip)