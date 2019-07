Cina-Francia: consigliere diplomatico Bonne in visita a Pechino il 19 luglio

- Il consigliere diplomatico del presidente francese, Emmanuel Bonne, sarà in visita a Pechino il 19 luglio per tenere un nuovo ciclo di consultazioni tra i coordinatori per il dialogo strategico Cina-Francia. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. Il portavoce ha spiegato che Bonne si recherà in Cina su invito del ministro degli Esteri, Wang Yi.(Cip)