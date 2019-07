Cina-Usa: Pechino pronta a “congelare” aziende Usa che vendono armi a Taiwan

- Il governo e le aziende cinesi interromperanno ogni rapporto d’affari con qualunque azienda statunitense venda armi a Taiwan. Lo ha annunciato ieri il ministero degli Esteri cinese, rifiutando di fornire ulteriori dettagli in merito alle sanzioni, con una mossa destinata a peggiorare ulteriormente le già complicate relazioni tra Washington e Pechino. Il governo cinese aveva già minacciato rappresaglie la scorsa settimana, dopo il via libera del dipartimento di Stato Usa alla vendita di armamenti per 2,2 miliardi di dollari a Taiwan, che Pechino ritiene parte integrante del proprio territorio. La fornitura di armamenti riguarda 108 carri armati M1A2T Abrams, prodotti dall’azienda General Dynamics, e 250 missili Stinger, fabbricati da Raytheon. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha ribadito ieri che la vendita di armi a Taiwan costituisce una violazione del diritto internazionale e un danno alla sovranità e alla sicurezza nazionale cinesi. “Il governo e le aziende cinesi non coopereranno né intratterranno alcun contatto commerciale” con le aziende che prenderanno parte a tali forniture, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)