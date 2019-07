Cina-Usa: Pechino pronta a “congelare” aziende Usa che vendono armi a Taiwan (3)

- Il governo Usa ha affermato martedì, 9 luglio, che la vendita di carri armati e missili a Taiwan per 2,2 miliardi di dollari, approvata questa settimana dal dipartimento di Stato, punta a promuovere “la pace e la stabilità” nella regione dell’Asia-Pacifico, e non è intesa come una sfida al principio di “una sola Cina”, su cui poggiano le relazioni diplomatiche tra Washington e Pechino. Gli Usa hanno risposto così alla richiesta del governo cinese di annullare la vendita degli armamenti. “Il nostro interesse in Taiwan, specie per quanto riguarda le vendite di armi, è di promuovere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto (di Taiwan), e attraverso la regione”, ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Stato Mortgan Ortagus. Aggiungendo che “non c’è ovviamente alcun cambiamento nella nostra politica di lunga data di una sola Cina”. (segue) (Cip)