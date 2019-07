Corea del Sud-Giappone: lavoro in tempo di guerra, Seul verso vendita asset Mitsubishi (2)

- Lo scontro diplomatico tra Giappone e Corea del Sud, originato dai trascorsi storici tra i due paesi e intensificatosi dopo la decisione di Tokyo di imporre vincoli ad alcune esportazioni tecnologiche verso Seul, è ulteriormente peggiorato nel fine settimana, dopo l’incontro di venerdì 12 luglio tra funzionari dei due paesi, teso proprio a discutere i nuovi controlli all’export. Tokyo ha presentato una protesta formale contro Seul, accusandola di aver violato un accordo in merito ai contenuti dell’incontro pubblicamente divulgabili. Il ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese ha anche contestato il resoconto dell’incontro fornito dal governo sudcoreano, che sostiene di aver chiesto apertamente, in quell’occasione, il ritiro delle restrizioni alle esportazioni. Un funzionario del ministero del Commercio sudcoreano, Han Cheol-hee ha però replicato a Tokyo, ribadendo che Seul “ha domandato con chiarezza il ritiro delle restrizioni commerciali all’incontro, e a tal proposito non è possibile alcuna disaccordo con il Giappone”. (segue) (Git)