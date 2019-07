Cina: tagliati 119 miliardi di dollari di tasse nei primi cinque mesi del 2019

- La Cina ha tagliato un totale di 816,8 miliardi di yuan (119 miliardi di dollari) di tasse nei primi cinque mesi di quest'anno, contribuendo in modo sostanziale alla crescita delle sue piccole e medie imprese (Pmi) che rappresentano oltre il 99 per cento del totale delle imprese registrate nel paese. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che la nuova serie di misure attuate quest'anno, comprese le politiche di detrazione e esenzione fiscale inclusiva per le Pmi, nonché l'approfondita riforma dell'Iva, hanno effettivamente ridotto i costi di produzione per le imprese e dato impulso all'attività imprenditoriale. (segue) (Cip)