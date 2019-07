Cina: tagliati 119 miliardi di dollari di tasse nei primi cinque mesi del 2019 (2)

- "La soglia dell'Iva per i contribuenti su piccola scala è stata portata da 30 mila a 100 mila yuan (da 4.361 a 14.538 dollari) il che significa che siamo stati quasi esenti dal pagamento delle tasse", ha detto Wu Cong, proprietario di un bed & breakfast nella provincia orientale di Zhejiang, aggiungendo che la riduzione dei costi può essere utilizzata per migliorare ulteriormente i loro servizi. Li Xuhong, professore presso il National Accounting Institute di Pechino, ha osservato che le Pmi hanno un costo elevato di conformità fiscale e, pertanto, è una mossa positiva implementare politiche di detrazione fiscale ed esenzione per le Pmi: tale misura aiuterà a facilitare l'occupazione, promuovere la stabilità sociale e migliorare l'innovazione scientifica. (segue) (Cip)