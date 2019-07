Cina: tagliati 119 miliardi di dollari di tasse nei primi cinque mesi del 2019 (3)

- A causa dalla situazione attuale del commercio globale, alcune imprese di esportazione stanno affrontando forti pressioni e alcuni imprenditori si trovano anch'essi in un dilemma con costi elevati. In un sistema di mercato diversificato, le Pmi in diversi settori e con diversi sviluppi si trovano ad affrontare varie difficoltà e sfide. Le misure mirate di riduzione fiscale introdotte dalla Cina quest'anno hanno permesso alla maggior parte delle Pmi del paese di beneficiare di politiche favorevoli su misura. (Cip)