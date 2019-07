Imprese: Salini Impregilo, nuova offerta per Astaldi dopo aggiornamento piano di concordato della società

- Il CdA di Salini Impregilo delibera di depositare una nuova offerta per Astaldi alla luce dell’aggiornamento del piano di concordato della società. Lo rende noto un comunicato stampa diffusa dalla Salini Impregilo. "Preso atto della crescente condivisione tra le varie parti coinvolte della struttura giuridica e finanziaria della complessiva operazione di seguito illustrata, nonché della manovra che vi sta alla base, il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo, riunitosi in data odierna, ha deliberato di trasmettere ad Astaldi una nuova offerta destinata, per un verso, a consolidare in un unico documento l’offerta presentata dalla Società il 13 febbraio scorso e le sue successive integrazioni e, per altro verso, a superare e sostituire l’offerta medesima alla luce delle trattative in corso con le banche finanziatrici, CDP Equity S.p.A. (CDPE) e con gli altri interlocutori coinvolti (la “Nuova Offerta”)", su legge. "La Nuova Offerta, che si basa sui contenuti del Nuovo Piano di Concordato, così come aggiornato da Astaldi alla data odierna, e si pone a supporto della proposta di “continuità diretta” con cui la stessa richiede l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, prevede e assume tra l’altro: (i) la continuità diretta del ramo d’azienda Astaldi relativo alle sole attività di costruzione infrastrutturali, dell’attività di facility management e gestione di sistemi complessi e di alcune concessioni minori che sottendono attività di EPC; (ii) la liquidazione degli altri asset, che confluiranno, previa scissione di Astaldi Concessioni, in un patrimonio destinato ad uno specifico affare da costituirsi ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. cod. civ.; (iii) un aumento di capitale per cassa pari a Euro 225 milioni, riservato a Salini Impregilo, destinato in parte al pagamento dei debiti privilegiati e prededucibili e in parte a servizio del piano di continuità, con attribuzione a Salini Impregilo di una quota di controllo in Astaldi post esdebitazione concordataria; (iv) la soddisfazione parziale dei creditori chirografari con l’attribuzione in loro favore di azioni (per beneficiare della continuità del ramo EPC) e strumenti finanziari partecipativi (per beneficiare del ricavato degli asset non core segregati a loro favore); (v) l’emissione, da parte di Astaldi, di warrant anti-diluitivi destinati a Salini Impregilo e di warrant premiali destinati agli istituti di credito che supporteranno le esigenze di finanza interinale di Astaldi", continua la nota. (segue) (Res)