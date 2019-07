Imprese: Salini Impregilo, nuova offerta per Astaldi dopo aggiornamento piano di concordato della società (3)

- La manovra complessiva ipotizzata prevede altresì:la concessione alla Società, subordinatamente all’ammissione di Astaldi al concordato, di una linea di credito per cassa per massimi Euro 200 milioni finalizzata, tra l’altro, a supportare le esigenze di cassa di Astaldi nel corso del periodo interinale anteriore all’omologa;la concessione da parte di alcuni degli istituti finanziatori ad Astaldi, subordinatamente all’ammissione della stessa al concordato, di una linea di credito per firma, anch’essa prededucibile, per complessivi Euro 384 milioni, per l’emissione di garanzie funzionali alla prosecuzione dell’attività aziendale di Astaldi e alla realizzazione del Nuovo Piano di Concordato;la concessione da parte di alcuni istituti finanziatori ad Astaldi, subordinatamente all’omologa definitiva del concordato e alla positiva esecuzione dell’aumento di capitale di Astaldi riservato a Salini Impregilo, di una linea di credito per cassa, prededucibile, di Euro 200 milioni, in esecuzione del concordato e utilizzabile per rifinanziare il prestito obbligazionario e supportare l’ordinaria attività di impresa di Astaldi;la concessione a Salini Impregilo di una nuova linea di credito revolving per Euro 200 milioni, che diventerebbe disponibile successivamente al perfezionamento dell’Aumento di Capitale di Salini Impregilo, finalizzata a coprire le esigenze finanziarie della Società nel contesto dell’implementazione del Progetto Italia;l’estensione delle scadenze relative al rimborso di taluni finanziamenti in essere da parte di alcuni degli istituti finanziatori di Salini Impregilo. "Salini Impregilo ha, altresì, ricevuto in data odierna comfort letters non vincolanti da parte di Salini Costruttori S.p.A., CDPE e dalle altre istituzioni bancarie e finanziarie coinvolte, a vario titolo, nell’operazione quali Intesa Sanpaolo, UniCredit, SACE, BNP Paribas, Banco BPM, MPS e Illimity (per il capitale di Astaldi), che confermano la rispettiva disponibilità a proseguire fattivamente e in buona fede le negoziazioni attualmente in corso, al fine di definire termini e condizioni del loro intervento, così da poterli sottoporre alla valutazione dei rispettivi organi deliberanti", conclude la nota. (Res)