Energia: Usa, emissioni di carbonio in calo del 2,2 percento

- Le emissioni di biossido di carbonio dell'industria energetica negli Stati Uniti dovrebbero diminuire leggermente quest'anno, secondo le previsioni del dipartimento dell'Energia Usa. Dopo un aumento del 2,7 per cento delle emissioni di biossido di carbonio legate al settore energetico nel 2018, il dipartimento di Energia prevede per quest'anno una riduzione del 2,2 percento. Per generare le previsioni per il resto dell'anno, la US Energy Information Administration (Eia) ha utilizzato i dati sulle emissioni del primo trimestre, che è in genere il periodo dell'anno con le più elevate emissioni di anidride carbonica negli Stati Uniti Contemporaneamente però le emissioni di anidride carbonica da gas naturale dovrebbero segnare un innalzamento visto l'aumento di consumo di gas naturale nel paese. Secondo l'Eia le emissioni di biossido di carbonio da gas naturale aumenteranno di 53 milioni di tonnellate. (Was)