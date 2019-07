Giappone: sondaggio, calo consensi per l’Ldp prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Ldp) del primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha registrato un calo dei consensi in vista delle elezioni per il rinnovo parziale della Camera alta, a un livello comunque tre volte superiore al principale partito di opposizione, il Partito costituzionale democratico. L’ultimo sondaggio nazionale effettuato dal quotidiano “Asahi” il 13 e 14 luglio scorsi attribuisce all’Ldp il 35 per cento dei consensi degli elettori, rispetto al 40 per cento del sondaggio di giugno. Il 12 per cento degli elettori, invece, afferma di voler votare per il principale partito di opposizione, contro il 13 per cento del mese scorso. Il partito della maggioranza di governo Komeito, il Partito comunista giapponese e il partito Nippon Ishin si equivarrebbero con il 6 per cento dei consensi ciascuno. Il sondaggio attribuisce al governo Abe un tasso di approvazione del 42 per cento. (segue) (Git)