Giappone: sondaggio, calo consensi per l’Ldp prima delle elezioni (2)

- La coalizione conservatrice al governo in Giappone, e altre formazioni politiche favorevoli alla revisione della Costituzione post-bellica, potrebbero mantenere per un soffio il controllo dei due terzi della Camera dei consiglieri (Camera alta) dopo le elezioni che si terranno in quel paese il 21 luglio. Il controllo dei due terzi di entrambe le camere della Dieta giapponese è necessario al rigidissimo processo di emendamento previsto dalla Costituzione pacifista, che oltre al voto a maggioranza qualificata di entrambe le camere, richiede anche il superamento di un apposito referendum confermativo. Il premier Shinzo Abe ambisce da anni ad entrare nella storia del Giappone come il primo capo di governo capace di apportare modifiche alla Carta fondamentale, che è uno dei testi più rigidi nella storia del costituzionalismo contemporaneo, e come tale non ha mai subito sinora alcuna revisione formale. I membri della Camera alta, che verrà rinnovata per metà alle elezioni di domenica prossima, servono un mandato di sei anni, e la camera viene rinnovata per metà a intervalli triennali. (segue) (Git)