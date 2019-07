Giappone: sondaggio, calo consensi per l’Ldp prima delle elezioni (3)

- Le prossime elezioni comporteranno il rinnovo di 124 seggi: 74 verranno assegnati tramite voti singoli non trasferibili nelle circoscrizioni prefetturali; altri 50, invece, verranno assegnati tramite un sistema proporzionale su base nazionale. Il Partito liberaldemocratico del primo ministro Abe e le altre formazioni politiche favorevoli alla riforma della Costituzione dovranno aggiudicarsi almeno 85 dei 124 seggi alle prossime elezioni, così da disporre dei 164 voti necessari per approvare un eventuale emendamento costituzionale alla Camera alta. L’Ldp è in ampio vantaggio in circa il 70 per cento dei distretti prefetturali a singolo seggio, secondo l’ultimo sondaggio effettuato dal quotidiano “Nikkei”. L’Ldp dovrebbe aggiudicarsi anche almeno un seggio in ciascuno dei distretti più grandi, che ne assegnano da due a sei, e punta a conquistarne in alcuni casi un secondo. Per quanto riguarda la rappresentanza proporzionale, l’Ldp potrebbe ottenere più dei 19 seggi delle passate consultazioni. (segue) (Git)