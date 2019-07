Giappone: sondaggio, calo consensi per l’Ldp prima delle elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Komeito, partner di governo dell’Ldp, che controlla 11 dei seggi prossimi al rinnovo, pare destinato ad aumentare a sua volta la propria rappresentanza alla Camera alta. Assieme, i due partiti conquisteranno più dei 63 seggi necessari a disporre della maggioranza semplice. Per quanto riguarda la riforma costituzionale, però, la coalizione conservatrice potrà contare sul sostegno di alcuni partiti esterni alla maggioranza di governo, primo tra tutti il partito Nippon Ishin no Kai, che si aggiudicherà almeno due seggi nel distretto di Osaka, in aggiunta a quattro attribuitigli dal sistema di rappresentanza proporzionale. L’ultimo sondaggio effettuato dal quotidiano “Nikkei” ha rilevato un consenso del 49 per cento al governo in carica, e un tasso di disapprovazione del 35 per cento. Per quanto riguarda invece la riforma della Costituzione, l’opinione pubblica resta spaccata a metà: 38 per cento i favorevoli, e altrettanti i contrari. (segue) (Git)