Cile: città di Osorno sette giorni senza acqua potabile per sversamento di combustibile (3)

- Nel frattempo la municipalità ha dichiarato l'emergenza sanitaria e denunciato che il piano di emergenza della compagnia non raggiunge tutte le zone rimaste senz'acqua. Lo scorso 11 luglio alle 11.45 del mattino ora locale Essen aveva diffuso un comunicato di allerta avvertendo che avrebbe interrotto la distribuzione per "l'eventuale presenza di combustibile nel sistema di distribuzione di acqua potabile" e informando che avrebbe riallacciato il somministro entro 24 ore. "Rivolgiamo un appello a tutti i nostri utenti di evitare il consumo di acqua potabile fino a che l'emergenza non è superata", proseguiva il comunicato dove veniva annunciato fin da subito l'avvio di un piano di distribuzione alternativo. (Abu)