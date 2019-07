Difesa: Usa-Russia, incontro a Ginevra su disarmo nucleare che includa la Cina

- I rappresentanti di Stati Uniti e Russia si incontreranno a Ginevra mercoledì, 17 luglio, per discutere un nuovo accordo sul disarmo nucleare che potrebbe includere la Cina. Lo riferisce la stampa Usa che cita alti funzionari statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha discusso la possibilità di lavorare ad un nuovo accordo con l'omologo russo Vladimir Putin durante l'incontro a Osaka, in Giappone, lo scorso mese, esprimendo l'ambizione per un accordo a tre con il presidente cinese Xi Jinping, hanno detto oggi funzionari dell'amministrazione. Trump aveva detto di volere un accordo sulle armi di "prossima generazione" con Mosca e Pechino per coprire tutti i tipi di arma nucleare. Attualmente la Cina non fa parte dei patti nucleari tra le due superpotenze e non è chiaro se intenda aderire. (segue) (Was)