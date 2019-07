Usa: Mnuchin, vicino accordo con Congresso su innalzamento tetto del debito (2)

- La scorsa settimana il Tesoro aveva dichiarato che se non verrà aumentato il limite di indebitamento federale e fissati i livelli di spesa complessivi per i prossimi due anni, il governo statunitense potrebbe trovarsi senza soldi già all'inizio di settembre. "Sulla base di proiezioni aggiornate, c'è uno scenario che ci vede senza soldi già all'inizio di settembre, prima che il Congresso si riunisca di nuovo, quindi chiedo al Congresso di aumentare il tetto del debito prima della pausa estiva", ha scritto Mnuchin in una lettera alla presidente della Camera dei rappresentanti, Pelosi. La leader democratica aveva ribadito il suo impegno a voler trovare un accordo per alzare il tetto del debito e risolvere l'impasse sul bilancio prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. (Was)