Difesa: Usa-Russia, incontro a Ginevra su disarmo nucleare che includa la Cina (2)

- Il vice segretario di Stato Usa, John Sullivan, guiderà la delegazione, che includerà Tim Morrison, braccio destro del consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, e rappresentanti del Pentagono, dello Stato maggiore congiunto e dell'agenzia per la Sicurezza nazionale, hanno detto le fonti. Il vice ministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, guiderà invece la delegazione russa. L'incontro arriva in un momento difficile per il controllo degli armamenti tra Washington e Mosca. Trump ha deciso infatti di ritirare gli Stati Uniti dal trattato sulle forze nucleari a intervallo intermedio (Inf) del 1987 sulla base delle violazioni russe e ha segnalato di non esser interessato a rinnovare il trattato New Start del 2010 che scade dopo 19 mesi, nonostante le richieste della Russia di mantenerlo. (Was)