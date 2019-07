Panama: presidente Cortizo annuncia avvio discussioni su riforme istituzionali

- Il presidente panamense, Laurentino Cortizo, ha dichiarato che il pacchetto di riforme istituzionali annunciato in campagna elettorale sarà discusso per la prima volta domani, 16 luglio, nel corso del secondo consiglio dei ministri della sua amministrazione che si terrà nella città di San Miguelito. Lo riporta il quotidiano "La estrella de Panama"., Il documento preliminare che contiene la bozza di riforme è stato consegnato al presidente nel corso di una cerimonia nel palazzo presidenziale da parte del rappresentante della Coalizione nazionale per lo Sviluppo, Enrique De Obarrio. La proposta prevede importanti riforme per i tre organi dello Stato che necessitano di modifiche alla Costituzione. Per De Obarrio uno dei principali obiettivi dell'iniziativa è combattere la corruzione. Il presidente Cortizo ha affermato che le riforme costituzionali saranno presentate all'Assemblea nazionale non appena sarà installata la Commissione legislativa. Dopo l'approvazione in parlamento, le riforme saranno sottoposte a un referendum popolare per l'approvazione o il rifiuto da parte dei cittadini. (Mec)