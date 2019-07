Brasile: vicepresidente Moura, con Argentina buone relazioni indipendentemente da risultato elettorale (2)

- Una vittoria del candidato "kirchnerista", Alberto Fernandez, alle prossime elezioni presidenziali argentine di ottobre potrebbe avere pesanti conseguenze nelle relazioni diplomatiche con il Brasile. Lo ha detto il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, in un'intervista rilasciata ieri al quotidiano "Clarin". "Sono convinto che le dichiarazioni del candidato di Cristina Kirchner di voler rivedere l'accordo tra Unione Europea e Mercosur e la sua visita resa a un condannato a tre gradi di giudizio è un segnale che potremmo avere un contrasto con l'Argentina che non vorremmo avere", ha dichiarato Bolsonaro. Il riferimento è alle dichiarazioni di Fernandez riguardo a una possibile revisione dell'accordo recentemente raggiunto tra Ue e Mercato comune del Sud (formato da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay), e alla recente visita all'ex presidente Inacio Lula da Silva nella prigione di Curitiba, lo scorso 4 luglio, considerata evidentemente come un gesto ostile. (segue) (Brb)