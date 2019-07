Brasile: vicepresidente Moura, con Argentina buone relazioni indipendentemente da risultato elettorale (3)

- Bolsonaro ha insistito quindi sul fatto che "Fernandez dimostra una completa ignoranza di ciò che succede in Brasile". "Qui abbiamo fiducia nelle nostre istituzioni, Lula è stato condannato in tre diversi gradi di giudizio, spero che gli argentini riflettano molto su questa visita a Lula di un suo candidato", ha quindi aggiunto Bolsonaro, secondo il quale il partito dei Lavoratori (Pt) guidato da Lula "aveva un progetto di potere" e che "per questo hanno assalito le imprese statali, ridotto in fallimento Petrobras, e investito milioni in paesi come Venezuela, Cuba, Angola e Bolivia che adesso sono in mora". Il presidente Brasiliano ha quindi approfittato l'occasione per ribadire la sua sintonia politica con l'attuale presidente argentino Mauricio Macri, e con i presidenti del Cile, Sebastian Pinera, e del Paraguay, Marito Abdo Benitez. "La nostra relazione e il sentimento di fraternità che sentiamo reciprocamente ci porterà ad avere una migliore situazione economica", ha detto. (segue) (Brb)