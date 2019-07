Imprese: Salini Impregilo, nuova offerta per Astaldi dopo aggiornamento piano di concordato della società (2)

- "La Nuova Offerta, al pari dell’offerta del 13 febbraio scorso, è condizionata, tra l’altro, al positivo esito della proposta concordataria di Astaldi, al conseguimento delle necessarie autorizzazioni antitrust, all’assenza di eventi che mettano a rischio la fattibilità del piano economico-finanziario di continuità di Astaldi e da ultimo alla sottoscrizione, entro il 1 agosto 2019, di accordi vincolanti con CDP Equity e gli istituti finanziatori con riferimento all’Aumento di Capitale di Salini Impregilo (come di seguito definito) e alla manovra finanziaria complessiva entrambi relativi al c.d. Progetto Italia, e cioè l’operazione di consolidamento del settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni e che è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti industriali interessati", prosegue il comunicato. "Al riguardo, è stata ipotizzata in particolare, un’operazione di aumento del capitale sociale di Salini Impregilo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., inscindibile e in denaro, a condizioni e prezzi di mercato, per complessivi Euro 600 milioni (l’“Aumento di Capitale”). Più precisamente, nel contesto del suddetto Aumento di Capitale, verrebbe indirizzato a investitori istituzionali e nell’ambito dello stesso Salini Costruttori assumerebbe impegni di sottoscrizione per Euro 50 milioni, CDPE per massimi Euro 250 milioni e fino a massimi Euro 150 milioni, ferma restando l’eventuale attivazione di impegni di garanzia da parte del consorzio garante per ulteriori Euro 150 milioni al massimo, con la partecipazione di Merrill Lynch e Citybank nel ruolo di global coordinators . Nel contesto dell’aumento di capitale è ipotizzato anche un adeguamento della corporate governance della Società, a presidio dell’implementazione del Progetto Italia e in linea con i migliori standard di mercato",si legge. (segue) (Res)