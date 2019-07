Energia: compagnie petrolifere riprendono produzione nel Golfo del Messico dopo uragano Barry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie petrolifere statunitensi hanno ripristinato lunedì, 15 luglio, parte della produzione di oltre il 74 per cento delle piattaforme del Golfo del Messico statunitense, dopo una riduzione registrata a causa dell'uragano Barry. Lo ha riferito il regolatore statunitense per le trivellazioni offshore. Ci sono stati 1,3 milioni di barili al giorno (bpd) di produzione di petrolio fuori servizio nelle aree regolamentate dagli Usa nel Golfo del Messico, circa 80.000 barili in meno rispetto a domenica, secondo il Bureau of Safety and Environmental Enforcement degli Stati Uniti (Bsee). Anadarko Petroleum, Gruppo BHP, Chevron e Royal Dutch Shell hanno annunciato ieri di aver iniziato il rientro del personale su piattaforme evacuate e di essere in procinto di ripristinare le operazioni. Anche i lavoratori stavano tornando alle oltre 280 piattaforme di produzione che erano state evacuate. Potrebbero essere necessari diversi giorni per riprendere la piena attività. La produzione di gas naturale offshore nel Golfo del Messico è diminuita del 61 per cento, ovvero 1,7 miliardi di metri cubi al giorno (cfd), ha riferito Bsee. (Was)