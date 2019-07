Brasile: Bolsonaro, "paese necessità di chemioterapia per non morire" (4)

- Il testo della legge di riforma costituzionale (Pec 6/19) che modifica le regole relative al pensionamento di dipendenti pubblici e privati, è arrivato alla Camera dopo l'approvazione nella Commissione speciale sulla riforma della previdenza sociale, lo scorso 5 luglio. In questo ambito il testo è stato leggermente modificato rispetto a quello presentato in parlamento dal governo lo scorso 14 gennaio. La riforma modifica i meccanismi di pensionamento per i lavoratori del settore pubblico federale e tutti i lavoratori del settore privato, la cui previdenza è gestita dall'Istituto nazionale di sicurezza sociale (Inss). La proposta iniziale del governo includeva nella riforma anche i dipendenti degli stati e dei dipendenti comunali. Nel corso del dibattito in commissione, tuttavia, questi lavoratori sono stati esclusi, fermo restando che l'inclusione di questi potrà avvenire nel corso del dibattito alla Camera. Nel caso non accadesse saranno le assemblee legislative dei singoli stati, a discrezione, a valutare la possibilità di riforma per i propri dipendenti. Le regole si applicheranno a coloro che entreranno nel mercato di lavoro dopo l'entrata in vigore della legge. (segue) (Brb)