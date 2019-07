Brasile: Bolsonaro, "paese necessità di chemioterapia per non morire" (5)

- La riforma, così come votata in commissione, prevede l'istituzione di un'età minima di pensionamento di 65 anni per gli uomini e 62 per le donne. Per i lavoratori che già siano iscritti alla previdenza sociale saranno istituite delle regole di transizione. L'età minima aumenterà gradualmente iniziando da un minimo di 61 anni per gli uomini e 56 per le donne, aumentando di 6 mesi all'anno. Nel 2021, ad esempio, l'età minima sarà di 62 per uomini e 57 per le donne. Modifiche sono state previste anche per la pensione di reversibilità che non sarà più del 100 per cento come in precedenza ma del 50 per cento per il coniuge, più il 10 per cento per ogni figlio minorenne, fino al compimento della maggiore età. Modifiche sono state previste anche per il cumulo di pensioni. Nel caso un lavoratore abbia due diverse pensioni, il valore del beneficio più basso sarà tagliato in base al reddito. Insegnanti e medici sono esclusi dai tagli e potranno accumulare due pensioni. (segue) (Brb)