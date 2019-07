Brasile: Bolsonaro, "paese necessità di chemioterapia per non morire" (6)

- Gli unici due emendamenti approvati riguardano due categorie professionali che rappresentano lo zoccolo duro dell'elettorato del presidente Bolsonaro, i lavoratori rurali e gli agenti della polizia militare, ai quali sono stati garantiti benefici molto ampi. Per i primi continueranno a valere i minimi pensionistici precedenti. Cioè i lavoratori potranno andare in pensione con il massimo dei benefici a 60 anni (uomini) e 55 (donne), o con almeno 15 anni di contribuzione. Anche poliziotti militari e vigili del fuoco sono riusciti a mantenere il diritto di andare in pensione con il massimo dei benefici senza età minima e senza un minimo di contribuzione. La disparità di trattamento, che apre la strada alle rivendicazioni di altre categorie nelle prossime fasi del processo di riforma, è stata difesa dallo stesso presidente Bolsonaro che nel corso di un incontro con la stampa ha riferito che gli agenti di polizia sono "alleati" e che "non hanno mai avuto privilegi". (Brb)